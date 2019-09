Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Radfahrer stießen zusammen

Geseke (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, befuhren drei jugendliche Radfahrer die Böcklerstraße in Richtung Störmeder Straße. An der Vorfahrtsstraße hielten sie nebeneinander an. Als erstes fuhr dann, ein rechts stehender 15-jähriger Geseker mit seinem Fahrrad an, um geradeaus über die Vorfahrtsstraße in die Gockelnstraße einzufahren. Vermutlich durch die beiden neben ihm stehenden Jugendlichen, war seine Sicht nur eingeschränkt möglich, so dass er einen 77-jährigen Pedelec-Fahrer aus Geseke, der mit seinem Rad in Richtung Störmede unterwegs war, übersah. Durch die Kollision stürzte der 77-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Geseker Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der leicht verletzte Rentner trug zur Unfallzeit einen Fahrradhelm. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von zirka 150 Euro. (reh)

