Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - BMW entwendet

Werl (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.20 Uhr, vom Rostocker Weg in Werl, einen silber/grauen BMW 560L mit dem Kennzeichen SO-TC1923. Der Wagen hat an der Fahrertür einen Lackschaden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

