Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht von Parkplatz

Werl (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagmittag zwischen 10:30 Uhr und 11:05 Uhr an der Steinerstraße. Eine 32-jährige Arnsbergerin hatte ihren Wagen zum Einkaufen auf dem Parkplatz abgestellt. Links neben ihr stand ein helles Fahrzeug. Als sie zurückkam, war dieses Fahrzeug verschwunden. Dafür befanden sich graufarbene Schleifspuren an ihrem silbernen Skoda. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (wo)

