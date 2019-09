Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchtete mit Fahrrad

Viersen-Süchteln (ots)

Ein Einbrecher flüchtete mit einem Fahrrad, eine sofortige Fahndung verlief negativ.

Der Unbekannte hatte sich gegen 19:00 Uhr über ein offen stehendes Fenster Zugang zum Schlafbereich eines freistehenden Einfamilienhauses an der Straße Süchtelner Höhen verschafft. Er stahl neben Bargeld auch noch zwei Ledertaschen. Die Hausbewohnerin hatte den Mann noch mit einem dunklen Fahrrad mit Fahrradkorb in Richtung Süchteln flüchten sehen. Sie beschrieb ihn als etwa 35-45 Jahre alt, dkl, gekleidet mit dunkler Kappe. Eine sofortige Fahndung verlief negativ. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (1136)

