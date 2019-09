Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Portemonnaie entwendet

Soest (ots)

Aus einem Zimmer in einer Einrichtung am Hattroper Weg wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 22.09.2019, 21:30 Uhr und Dienstag, 24.09.2019, 17:30 Uhr ein Portemonnaie entwendet. Wie die unbekannten Täter in das verschlossene Zimmer gelangen konnten, ist ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell