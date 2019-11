Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein Auffahrunfall am Samstagmittag, 23.11.2019, zwischen Waldshut und Tiengen forderte zwei Leichtverletzte. Kurz nach 15:00 Uhr war ein 50 Jahre alter Renault-Fahrer einem Opel aufgefahren. Dessen 47 Jahre alte Fahrerin hatte an der Einmündung zur B 34 angehalten, was der Renault-Fahrer zu spät bemerkte. Neben der Opel-Fahrerin verletzte sich auch ein mitfahrendes 14 Jahre altes Mädchen. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro.

