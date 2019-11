Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: 13 geparkte Autos beschädigt

Freiburg (ots)

An 13 geparkten Autos in Klettgau-Erzingen wurden vermutlich am frühen Sonntagmorgen, 24.11.2019 die Heckscheibenwischer abgerissen. Die Tatzeit muss zwischen 04:00 Uhr und 09:30 Uhr gelegen sein. Die Fahrzeuge war auf dem Parkplatz beim Bahnhof an der Schiltenbachstraße geparkt. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell