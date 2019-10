Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall - Polizei schließt medizinischen Notfall nicht aus

Neuss-Hammfeld (ots)

Am Dienstagvormittag (29.10.), gegen 10:35 Uhr, wurden Beamte der Polizeiwache Neuss zu einem an und für sich leichten Auffahrunfall an der Einmündung Langemarckstraße/Hammer Landstraße gerufen. Ein 60-Jähriger war mit seinem Ford Transit auf einen wartenden PKW aufgefahren. Der kritische Gesundheitszustand des Mannes machte einen sofortigen Transport durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus notwendig. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein medizinischer Notfall zum Verkehrsunfall geführt haben.

