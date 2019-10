Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Polizeibeamte in Grimlinghausen erfolgreich - Wer hat etwas beobachtet?

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

In der Nacht zu Montag (28.10.), gegen 1:00 Uhr, erbeuteten falsche Polizeibeamte in Grimlinghausen eine Bargeldsumme in sechsstelliger Höhe.

Am Sonntagabend (27.10.), gegen 21:00 Uhr, riefen die bislang unbekannten Tatverdächtigen einen Senior an der Volmerswerther Straße an, gaben sich als Polizeibeamte aus und schilderten, dass Mitglieder einer Einbrecherbande, die noch auf freiem Fuß seien, seinen Namen notiert hätten. Dazu gäbe es einen Vermerk, dass er vermögend sei. Neben dem vermeintlichen Polizisten gab sich eine weitere Person als Richter aus, um die Geschichte zu untermauern. Gemeinsam überzeugten die Täter den Angerufenen, dass er sich in großer Gefahr befände, und setzten ihn in einem längeren Telefonat so unter Druck, dass er schließlich Bargeld in Tüten verpackte und gegen 1:00 Uhr vor der Tür ablegte. Dort wurde es allem Anschein nach von einem Tatverdächtigen eingesammelt.

Es folgten bis Montagmorgen weitere Telefonate, in denen versichert wurde, der Bestohlene bekäme sein Geld später ja zurück. Auch die Frage nach noch mehr Geld auf der Bank stellten die dreisten Täter. Auch dieses sei durch die Einbrecherbande in Gefahr. Der Senior wurde nun zu Recht misstrauisch; auf seine kritischen Gegenfragen hin wurde das Gespräch beendet.

Die (echte) Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer innerhalb des genannten Zeitraums, vor allem aber am Montag gegen 1:00 Uhr nachts, an der Volmerswerther Straße oder im näheren Umfeld etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Hier waren Betrüger am Werk, die es geschickt verstehen, ihre Opfer unter Druck zu setzen, um an Bargeld und Wertgegenstände zu gelangen. Sie bauen gezielt Stresssituationen auf, um die Angerufenen in die Irre zu führen.

Machen Sie sich deshalb aktiv bewusst: die Polizei wird Sie niemals telefonisch nach dem Aufbewahrungsort von Bargeld und/oder Wertgegenständen fragen, geschweige denn anbieten, es zur Sicherheit abzuholen, um es auf der Wache zu lagern. Seien Sie generell misstrauisch, wenn sich Unbekannte nach Ihren Vermögensverhältnissen erkundigen. Beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die echte Polizei.

Weitere Tipps finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell