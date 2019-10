Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdacht des Autodiebstahls - Tatverdächtiger in Haft

Neuss (ots)

Am Donnerstagabend (24.10.), gegen 21:30 Uhr, erhielt die Neusser Polizei Kenntnis von einem verdächtigen Toyota mit Wuppertaler Städtekennung. Ersten Erkenntnissen zufolge sollte es sich dabei um ein gestohlenes Auto handeln.

Während der Fahndung entdeckte eine Streifenwagenbesatzung den verdächtigen Corolla im Neusser Ortsteil Selikum. Als die Polizisten sich dem Auto, das nun auf der Cranachstraße stand, näherten, sprangen plötzlich drei dunkel gekleidete Personen aus einem angrenzenden Gebüsch und gaben Fersengeld. Nach kurzer Verfolgung stellten die Ordnungshüter einen der drei Tatverdächtigen, einen 23 Jährigen aus Grevenbroich. Der Grund seines Verhaltens war auch schnell gefunden: Bei dem Toyota Corolla handelte es sich ich um einen vor drei Tagen in Solingen gestohlenen Wagen, das montierte Kennzeichen war ebenfalls entwendet worden. Der polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen, Beamte des Neusser Fachkommissariats übernahmen die weiteren Ermittlungen.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen ergaben sich konkrete Hinweise, dass der Mann für mindestens einen Einbruch, in eine Waschanlage im Bereich Viersen, im Oktober diesen Jahres in Betracht kommen könnte. Entsprechendes Diebesgut konnte zwischenzeitlich unter anderem im gestohlenen Toyota sichergestellt werden. Der 23 Jährige wurde am Freitag (25.10.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Ob der Tatverdächtige noch für weitere ähnlich gelagerte Delikte zur Rechenschaft gezogen werden kann, werden die andauernden Ermittlungen ergeben.

