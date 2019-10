POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.10.2019

Polizei Salzgitter

Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.10.2019

Peine (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter brachen am Montag, in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 13:00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Niemodlinstraße in Vechelde ein. Die Täter brachen zunächst gewaltsam eine Seitentür, in die an das Wohnhaus angrenzende Werkstatt auf und gelangten hierüber in das Wohngebäude. Dort wurde ein Tresor und Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Einen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, als er am Montag, zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr, einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Sedanstraße in Peine abgestellten Opel Corsa beschädigte. Der Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Kind auf Fußgängerüberweg angefahren

Am Montag ereignete sich um 19:10 Uhr im Zuckerweg in Groß Bülten ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 5-jähriges Kind verletzt wurde. Ein 23-jähriger Ilseder befuhr die Solschener Straße und wollte geradeaus in den Zuckerweg weiterfahren. Kurz hinter der Kreuzung lief ein 5-jähriges Kind über den dortigen Fußgängerüberweg, was der PKW-Fahrer zu spät erkannte. Es kam zum Zusammenprall, wodurch das Kind schwere Verletzungen davontrug und mit einem Rettungswagen in ein Braunschweiger Krankenhaus gebracht wurde.

Person nach Verkehrsunfall im Fahrzeug eingeklemmt

Auf der Kreuzung Ilseder Straße/ Nord-Süd-Brücke in Peine kam es am Montagabend gegen 20:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Ilseder befuhr die Ilseder Straße in Richtung Nord-Süd-Brücke. Ein 19-jähriger Peiner wollte von der Nord-Süd-Brücke kommend nach links in die Feldstraße abbiegen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 19-Jährige in seinem PKW eingeklemmt wurde und durch die Feuerwehr befreit werden musste. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrer gaben bei der Unfallaufnahme an bei Grünlicht gefahren zu sein.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

