Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim

Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer durch Fahrfehler schwer verletzt

Neulußheim (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10:30 Uhr kam ein 55-jähriger SUZUKI-Fahrer beim Abbiegen aus dem Altreutweg in die Waghäuseler Straße zu weit nach rechts ab und streifte einen dort ordnungsgemäß geparkten Sattelzug. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei schwer am rechten Bein. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sowohl an der SUZUKI als auch am Sattelzug entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

