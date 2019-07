Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des Polizeikommissariats Seesen für den 09.07.2019 Im Auftrag Felka, PHK

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Schuleigentum

Seesen. Schulzentrum Seesen, St.-Annen-Straße. Unbekannte Täter beschädigten das Netz des Soccer cage (Fußballkäfig). Außerdem wurden auf dem Flachdach des Schulgebäudes mehrere Abstandshalter für die Kabel der Blitzableiter beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 05.07.2019, 16:00 Uhr, und dem 08.07.2019, 08:00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Seesen unter 05381-944-0 entgegen. (Fel.)

Versuchter Betrug

Bodenstein. Eine Autofahrerin wurde im Bereich des Ortseingangs von einem Mann durch Gesten zum Anhalten aufgefordert. Der Mann bat um Geld in Euro, da er dringend tanken müsse, um nach Rumänien zu gelangen. Mitreisend waren eine Frau und ein Kleinkind. Am Straßenrand stand ein silberfarbener Ford Galaxy mit rumänischen Kennzeichen. Es dürfte sich um Vorbereitungen zu einem Trickbetrug gehandelt haben. In aller Regel wird im Anschluß Gold (natürlich unecht) in Form von Ringen als Sicherheit angeboten oder aber ausländische Währung, deren Wechselkurs allerdings nicht den Angaben entspricht. Im vorliegenden Fall ist die angehaltene Autofahrerin allerdings nicht auf die Forderung eingegangen, sondern hat den Vorfall der Polizei gemeldet. Beim Eintreffen des Streifenwagens war jedoch ( wie erwartet ) niemand mehr am Ort. Mit einem schnellen Standortwechsel schützen sich die Täter vor der Polizei. (Fel.)

Diebstahl

Seesen. 06.07.-08.07.2019, 18:30 Uhr. Aus einer Dachgeschoßwohnung in der Langen Straße entwendete ein unbekannter Täter den Inhalt eines Portemonnaies. Der Täter hatte insofern leichtes Spiel, als dass die Wohnungstür nicht verschlossen war. Er erbeutete mehrere hundert Euro. (Fel.)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell