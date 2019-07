POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Unterschlagung

Erst heute am 08.07.2019 wurde eine Fundunterschlagung, die sich am Mittwoch, d. 03.07.2019, gg. 10.30 Uhr, ereignete, angezeigt. Nach einem größeren Einkauf in Clausthal im Marktkauf am Ostbahnhof packten zwei junge Männer den Einkauf in ihr Fahrzeug. Sie schoben anschließend den Einkaufswagen zu dem Unterstand zurück und vergaßen darin eine Geldtasche mit ca. dreihundert Euro. Als sie kurze Zeit später ihren Fehler bemerkten und zum benutzten Einkaufswagen zurückkehrten, war die Geldtasche verschwunden. Hinweise bitte an die Polizeidienststelle in Clausthal, Tel.. 05323 / 94110-0.

Sachbeschädigung

In der Nacht von Sonntag auf Montag, d. 08.07.2019, wurde in Wildemann, Seesener Straße, ein Briefkasten an einem Wohnhaus beschädigt. Unbekannter Täter hat die Briefkastenklappe aufgebogen und beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeidienststelle in Clausthal, Tel.. 05323 / 94110-0. /Krz.

