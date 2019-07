Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 08.07.2019.

Goslar (ots)

Jugendschutzkontrollen auf dem Goslarer Schützenfest.

Unter besonderem Augenmerk der Polizei standen auf dem Schützenplatz in den vergangenen Tagen die Jugendlichen. Im Sinne des Jugendschutzes wurden die unter 18Jährigen von Beamtinnen und Beamten der Polizei und dem Sicherheitsdienst angesprochen. Die Kontrollen der Polizei erfolgten größtenteils präventiv. Dennoch wurden auch erhebliche Verstöße festgestellt. Ein 14 Jahre alter Jugendlicher aus Goslar pustete bei einem Alkotest eine Atemalkoholkonzentration von 0,52 Promille. Im Gepäck hatte er noch zwei weitere Flaschen Wodka. Die höchste Atemalkoholkonzentration pustetet eine 17jährige Goslarerin mit 1,49 Promille. Zwischen diesen beiden Werten lagen die Ergebnisse von weiteren fünf 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen. Der Großteil der Kontrollierten rauchte zudem noch Zigaretten. Darüber hinaus wurden elf Raucherinnen und Raucher im Alter zwischen 13 und 17 Jahren festgestellt. Die Eltern wurden durch die Polizei über das Verhalten ihrer Schützlinge in Kenntnis gesetzt. Die Jugendlichen, die wegen Alkoholkonsums aufgefallen waren, mussten von den Erziehungsberechtigten am Schützenplatz abgeholt werden. Die informierten Eltern waren damit einverstanden, dass ihre Kinder die Zigaretten selbst unter den Augen der Beamten im Müll entsorgten. Zum Teil wurden Platzverweise gegen die Betroffenen ausgesprochen. Ein 16 Jahre alter Jugendlicher aus Vienenburg war in 2 Tagen zwei Mal aufgefallen. Daher erhielt er einen Platzverweis für die restlichen Schützenfesttage. Im Rahmen des Projektes HaLT werden in den kommenden Tagen die Erziehungsberechtigten von der Polizei angeschrieben. Sie erhalten den Hinweis, dass sie mit ihren Kindern die Beratungsstelle beim Lukas-Werk aufsuchen können. HaLT - Hart am LimiT ist ein kommunales Alkoholpräventionsprogramm für Kinder und Jugendliche, in dem Polizei, Jugendschutz vom Landkreis Goslar und das Präventionsteam der Polizeiinspektion Goslar gemeinsam aktiv sind.

Einbruch in Elektronikfachmarkt.

Goslar. Am Montagmorgen, 02.39 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter vergeblich, zunächst gewaltsam über das Dach Zugang zu einem Elektronikfachmarkt in der Carl-Zeiss-Straße und öffneten anschließend ebenfalls gewaltsam mehrere Schränke. Angaben über entwendete Gegenstände und die vorausschichtliche Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Carl-Zeiss-Straße bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Sonntag, zwischen 07.30 und 19.00 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Mengestraße, Höhe Goekenstraße, ordnungsgemäß abgestellter VW Golf mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar beim Ein- oder Ausparken im vorderen linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell