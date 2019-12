Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hördt - Verkehrsunfallflucht

Hördt (ots)

In der Zeit vom 13.12.2019 19:30 Uhr und dem 14.12.2019 00:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer den rechten Außenspiegel eines PKW. Der PKW war in der Schulzenstraße auf Höhe der Hausnummer 28 ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Derzeit liegen keine Hinweise auf den flüchtigen Fahrer vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

