Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Fahrzeugführer ohne Führerschein

Hundsangen, B8 (ots)

Am 28.06.2019 gegen 14:45 Uhr kommt bei einem Überholvorgang ein PKW auf der B8 in Fahrtrichtung Hundsangen nach links von der Fahrbahn ab und verunfallt. Der 32 jährige Fahrzeugführer zieht sich dabei leicht Verletzungen in Form von Prellungen zu. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

