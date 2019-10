Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Motorrollerdiebe wurden überrascht

Gronau (ots)

In der Nacht zum Donnerstag versuchten zwei noch unbekannte Straftäter gegen 04.00 Uhr auf der Wiesenstraße einen Motorroller zu entwenden. Sie wurden durch einen Zeugen beim Wegtragen des Rollers gesehen und flüchteten daraufhin ohne Beute. Die beiden Männer trugen Kapuzenpullover. Nähere Beschreibungen liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

