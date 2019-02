Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Opel Astra nach Unfall gesucht

Schüttorf (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es auf der Euregiostraße zu einem Unfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher war zwischen der AS Nord und der Emslandstraße mit seinem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei einen Zaun sowie ein dahinter geparktes Auto beschädigt. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt. Am Unfallort wurde ein Außenspiegel eines vermutlich weinroten Opel Astra, Baujahr 1995-1998, gefunden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter (05922)9800 entgegen.

