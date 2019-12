Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Wohnungseinbruch in Föhren

Schweich (ots)

Im Zeitraum 24.11.2019 ab 16.00 Uhr bis zum 01.12.2019 gegen 08.00 Uhr kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in Föhren, Gartenfeld. Der oder Täter versuchten über den hinteren Gartenbereich in das Reihenhaus einzudringen. Dabei hebelten sie mit Hilfe eines Werkzeuges an der Terrassentür, die jedoch dem Versuch standhielt. Hinweise bitte an die Polizei Schweich oder Kriminalinspektion Trier.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502-91570 oder

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell