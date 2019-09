Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Zeuge beobachtete Unfallflucht in der Lessingstraße - Polizei sucht diese Person und weitere Zeugen

Heidelberg (ots)

Ein Zeuge beobachtete in der Nacht auf Montag, zwischen 23:40 Uhr und 0:10 Uhr, in der Lessingstraße einen bislang unbekannten Hyundai-Fahrer, der beim Ausparken einen geparkten 3er BMW touchierte und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernte. Er teilte den Vorfall samt Kennzeichen dem geschädigten Autohalter mit, der die Polizei verständigte. Laut Aussage des Zeugens fuhr der Verursacher einen Hyundai mit RP-Kennzeichen. Die Ermittlungen bezüglich des Fahrers dauern noch an.

Die Polizei sucht den Zeugen, der den Vorfall beobachtet hat und weitere Personen, die Angaben zum Fahrer des Hyundai machen können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Heidelberg unter Tel.: 0621/174-4140 zu melden.

