Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: VW erheblich beschädigt und geflüchtet - Verursacher fuhr einen blauen LKW mit Pritsche - Weitere Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Samstagabend, gegen 18 Uhr, in der Neuenheimer Landstraße, in Höhe des Anwesens 40, einen geparkten VW Golf und entfernte sich einfach von der Unfallstelle, obwohl der VW erheblich beschädigt worden war. Zeugen teilten der Polizei mit, dass der Verursacher einen blauen LKW mit Pritsche und dem Teilkennzeichen KA-E 2??? fuhr. Eventuell könnte es sich um einen Daimler Atego gehandelt haben. Der geschätzte Sachschaden am VW beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

