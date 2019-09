Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Im Kreisverkehr mit Smart zusammengestoßen - Beide Autos nicht mehr fahrbereit

St. Leon-Rot (ots)

Zwei abschleppreife Autos und eine leichtverletzte Person, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag im Kreisverkehr der L546/Wieslocher Straße ereignet hat. Eine 67-jährige Frau war mit ihrem Renault gegen 12:20 Uhr auf der L546 unterwegs und nahm beim Einfahren in den Kreisverkehr einer 65-jährigen Smart-Fahrerin die Vorfahrt. Die beiden stießen im Kreisel zusammen, wobei die Smart-Fahrerin sich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde von Rettungssanitätern vor Ort versorgt. Die beiden Fahrzeuge wurden durch die Kollision so sehr beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

