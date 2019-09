Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg a. d. Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Peugeot auf Parkplatz "Am Kohlbach" aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Hirschberg a. d. Bergstraße (ots)

Auf dem Parkplatz "Am Kohlbach" schlug ein bislang Unbekannter am Sonntag, zwischen 15:15 Uhr und 16:20 Uhr, die hintere Beifahrerscheibe eines weißen Peugeots ein. Aus dem Kofferraum entwendete der Täter eine Handtasche, in der sich eine Geldbörse mit Bargeld, persönlichen Dokumenten und einer EC-Karte befand. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

