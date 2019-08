Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Plastikmüll und Kinderrad angezündet, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen (04.08.), gegen 02.15 Uhr, auf der Münsterstraße zweimal Plastikmüll angezündet. Der Passant, der den Vorfall bei der Polizei gemeldet hat, konnte beide Brände löschen. Gegen 02.50 Uhr ist ein Brand am Grünen Weg, Höhe Haus Nummer 75, gemeldet worden. Dort hatten Unbekannte den Reifen eines Kinderrades angezündet. Die eingesetzten Beamten konnten das Feuer löschen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

