POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in eine Wohnung

Ibbenbüren (ots)

Ein Unbekannter ist am Freitag, 02.08.2019, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr, durch ein auf Kipp stehendes Erdgeschossfenster in eine Wohnung an der Raheneschstraße eingedrungen. Aus einer Schublade entwendete er einen Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

