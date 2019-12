Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vier Täter rauben Fahrzeug unter Vorhalt einer Schusswaffe

Hottenbach (ots)

Vier männliche Täter, so die Aussage eines Mannes aus der Verbandsgemeinde Rhaunen, überfielen ihn am Sonntag, den 01.12.2019 abends zwischen 21.45 Uhr und 23.00 Uhr, als er mit seinem Pkw bei Hottenbach in Höhe der Einmündung L162 / K21 anhielt, um auszutreten. Die vier Täter sollen ihr Opfer unter Vorhalt einer schwarzen Pistole gezwungen haben, im Fond seines Pkw einzusteigen. Weitere Forderungen wurden nicht gestellt. Anschließend wäre man zu fünft in Richtung Hottenbach gefahren. Hinter dem Ortsausgang von Hottenbach, in Fahrtrichtung Rhaunen, hätten die vier Täter den Mann schließlich auf freiem Feld in einer dort befindlichen scharfen Rechtskurve freigelassen und wären mit dem PKW des Opfers, einem schwarzen VW Touareg mit den amtlichen Kennzeichen BIR-BC 157, in Richtung Rhaunen geflüchtet. Dieser PKW wurde bislang trotz zeitnah eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen noch nicht aufgefunden. Das Opfer kann lediglich einen Täter näher beschreiben: dieser wäre ca. 25-30 Jahre alt gewesen, ca. 165 bis 170 cm groß und hätte einen Vollbart getragen. Er hätte mit leichtem Akzent gesprochen. Alle vier Täter hätten südosteuropäisches Aussehen gehabt. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeiten machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

