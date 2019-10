Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Hochwertiges Cross-Quad gestohlen

56299 Ochtendung (ots)

Bislang noch unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Sonntag, 06.10.2019, in Zeitraum von 22.30 - 07.50 h, in 56299 Ochtendung, Heinrich-Heine-Straße, aus einem im Carport abgestellten und verschlossenen Lieferwagen ein blau-schwarzes Cross-Quad der Marke Yamaha, Typ: YFZ 450 R. Der Wert des Quads liegt oberhalb von 10.000 EUR. Die Tatausführung deutet auf Planung und gewisse Professionalität hin. Der Abtransport des Quads dürfte mit einem Lieferwagen oder ggf. Pkw mit Anhänger erfolgt sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mayen, Tel.:02651 8010.

