Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle für landwirtschaftliche Geräte

Polch (ots)

Am Samstag, 05.10.2019, 16.00 h, wird ein Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle für landwirtschaftliche Geräte bzw. Erzeugnisse in 56751 Polch, August-Horch-Str., festgestellt. Als Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen Mittwoch, 02.10.2019 und Samstag, 05.10.2019, in Frage. Es wurde eine Tür aufgebrochen. Anschließend verließen die Täter den Tatort - ohne Diebesgut -. Hinweise bitte an die Polizei Mayen, Tel.:02651 8010

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell