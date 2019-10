Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchsdiebstahl in Baustofffirma sowie Wohnhaus

56743 Mendig (ots)

In der Nacht zum Samstag, 05.10.2019, dringen bislang noch unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Baustofffirma im 56743 Mendig, Staffelsweg, ein und entwenden zwei hochwertige Schlagbohrer sowie eine Akku-betriebene Kettensäge. Vermutlich dieselben Täter nutzen die Gelegenheit und hebelten ein Fenster eines in der Nähe des ersten Tatortes befindlichen Wohnhauses auf. In deliktstypischer Weise wurden Schränke und Schubladen systematisch durchsucht/durchwühlt. Neben Bargeld wurden auch Gold- und Silbermünzen entwendet. Die Täter dürften sich über einen längeren Zeitraum an den beiden Tatorten aufgehalten haben. Der Einbruch in das Wohnhaus wurde erst am Abend des 05.10.2019 festgestellt.

