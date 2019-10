Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: 27-jähriger durch Faustschlag verletzt

Mayen (ots)

Am Samstag, 05.10.2019, gegen 03.00 h, wurde ein stark alkoholisierter 27-jähriger Mann in der Marktstraße in Mayen durch einen Jugendlichen/Heranwachsende mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt. Zuvor hatte das Opfer einen Bekannten des Täters trösten wollen. Die Beteiligten befanden sich in der Nähe einer noch gut besuchten Gaststätte. Zeugenhinweise zum Täter bitte an die Polizei Mayen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 20-25 Jahre alt, ca. 190 cm groß, sehr schlank, dunkelblondes Haar, Brillenträger. Der Täter war in Begleitung von zwei weiteren Jugendlichen/Heranwachsenden. Hinweise bitte an die Polizei Mayen, Tel.: 02651 8010.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell