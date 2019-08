Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin von Auto erfasst und schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 77 Jahre alte Frau ist am Freitagvormittag (09.08.2019) bei einem Verkehrsunfall in der Paulinenstraße schwer verletzt worden. Die Seniorin überquerte gegen 09.10 Uhr auf Höhe des Einkaufszentrums unachtsam die Straße, als sie der BMW eines 31-Jährigen erfasste, der in Richtung Rotebühlstraße unterwegs war. Durch den Aufprall erlitt die Fußgängerin schwere Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Am BMW entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

