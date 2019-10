Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zigarettenautomat gestohlen

Ochtendung (ots)

Durch bislang noch unbekannte Täter wurde in der Nacht zum Samstag, 05.10.2019, zwischen 01.13 h und 01.23 h, in 56299 Ochtendung, Langenbergstraße, ein Zigarettenautomat entwendet. Die Täter durchtrennten die Metallhalterung/-Befestigung und luden den Automaten in einen hellen Pkw-Kombi. Sie konnten unerkannt fliehen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mayen, Tel.:02651 8010.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell