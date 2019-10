Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Trunkenheitsfahrt auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes

56743 Mendig (ots)

Ein stark alkoholisierter 47-jähriger Mann aus 56743 Mendig fiel am Freitag, 04.10.2019, gegen 21.30 h, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Mendig durch ruckartige Fahrweise auf. Seine Einparkversuche waren nicht erfolgreich; Passanten mussten den Pkw in eine Parklücke schieben. Der durch die Polizei festgestellte Atemalkoholwert lag über 1,50 Promille. Der Führerschein des 47-jährigen wurde beschlagnahmt.

