Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Vestischen Allee ist am Mittwoch gegen 16.10 h eine 19-jährige Radfahrerin aus Dorsten leicht verletzt worden. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen wollte von der Vestischen Allee in die Bochumer Straße einbiegen und fuhr die Radlerin dabei an. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 1600 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell