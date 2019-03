Polizei Hamburg

POL-HH: 190328-3. Mutmaßlicher Warenkreditbetrüger dem Haftrichter zugeführt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.08.2018 bis 31.08.2018 Tatort: Hamburg Stadtgebiet

Polizeibeamte haben gestern einen untergetauchten mutmaßlichen Warenkreditbetrüger vorläufig festgenommen. Der Mann soll für 19 Taten verantwortlich sein.

Seit August 2018 ermittelten die Beamten des Betrugsdezernats (LKA 551) gegen einen 31-jährigen Mann aus der Republik Benin. Dieser soll in betrügerischer Absicht in 17 Fällen Online-Bestellungen vorgenommen haben. Die stets unter falschem Namen bestellten Bekleidungsartikel soll er jeweils unter Vorlage angeblicher Vollmachten bei mehreren Paketshops abgeholt haben. Umfangreiche kriminaltechnische Untersuchungen überführten den Tatverdächtigen, der zwischenzeitlich aber untergetaucht war. Von der für seinen letzten Wohnsitz in Naumburg zuständigen Ausländerbehörde war er zwecks Abschiebung auch bereits zur Festnahme ausgeschrieben.

Gestern wollte ein Paketzusteller in der Petkumstraße in Uhlenhorst zwei Pakete zustellen. Mit ihnen sollten zwei "iPhone 7 Plus" zur Auslieferung kommen. Hierbei stellte er fest, dass der Empfänger die Pakete gar nicht selbst bestellt hatte. Der angebliche Besteller berichtete, ein Mann augenscheinlich afrikanischer Herkunft habe bereits bei ihm an der Tür geklingelt. Was dieser von ihm wollte, wisse er nicht, da er nicht geöffnet habe.

Der Paketzusteller erinnerte sich, dass ein Mann mit einem afrikanischen Erscheinungsbild bei ihm schon mehrfach Pakete für andere Personen in Empfang genommen hatte. Da er in der Petkumstraße auch schon einmal ein Paket an einen Betrüger verloren hatte, vermutete er, dass auch diese Pakete Ziel eines Betrügers sein könnten. Er verständigte daraufhin die Polizei.

In den frühen Nachmittagsstunden wurde er schließlich tatsächlich von einem Mann angesprochen, der nach diesen beiden Paketen fragte. Er legte hierbei einen Reisepass vor, der auf jenen Mann ausgestellt war, bei dem der Zusteller die Pakete zuvor hatte ausliefern wollen.

Zwischenzeitlich hinzugezogene Polizeibeamte nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest. Bei der Überprüfung des Mannes stellten sie fest, dass es sich bei ihm um den bereits gesuchten mutmaßlichen Warenkreditbetrüger handelt. In seiner Unterhose fanden die Beamten später den gefälschten Reisepass.

Ermittler der Betrugsabteilung übernahmen die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung. Sie veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung des Tatverdächtigen und führten ihn einem Haftrichter zu.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

