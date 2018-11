POL-DH: --- Weyhe und Stuhr - Diebstähle aus Pkw und Rohbau - Unfälle mit Radfahrern in Syke und Martfeld - Diebstahl aus Scheune in Kuppendorf

Diepholz (ots) - Weyhe - Diebstahl aus Transporter

Bislang unbekannte Täter öffneten am Mittwoch gegen 14.55 Uhr in der Ulmenstraße die unverschlossene Beifahrertür eines Transporters während einer Paketanlieferung des Zustellers. Der Unbekannte entwendete ein in der Mittelkonsole liegendes Firmenhandy. Es entstand ein Schaden von ca. 200,00 Euro.

Stuhr - Diebstahl aus Rohbau

Bislang unbekannter Täter gelangten in der Nacht zu Mittwoch in einen Rohbau in der Georg-Lohmann-Straße und entwendeten diverse Sanitärartikel. Es entstand ein Schaden von ca. 250 Euro.

Weyhe - Einbrüche in PKW

In der Nacht zu Mittwoch wurden im Habichtweg gleich zwei Fahrzeuge aufgebrochen. In einem Fall gelangte der Täter in den auf der Hofeinfahrt abgestellten PKW Skoda indem er eine Scheibe zerstörte. Danach entwendete er das eingebaute Navigationsgerät aus der Mittelkonsole. Es entstand ein Schaden von circa 1800 Euro. Im zweiten Fall zerstörte der Täter eine Scheibe des unter dem Carport abgestellten PKW Skoda. Vermutlich durch das angehende Licht (Bewegungsmelder) gestört, flüchtete der Unbekannte. Es entstand ein Schaden von ca. 300,00 Euro

Stuhr - Einbruch in PKW

Unbekannte Täter öffneten am Mittwoch zwischen 13.00 und 13.30 Uhr an der Bremer Straße auf bislang unbekannte Weise einen PKW VW und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren einen Rucksack, zwei Sonnenbrillen und ein externes Navigationsgerät sowie ein Autoradio. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Stuhr - Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Stuhr befuhr am Mittwoch gegen 20.20 Uhr die Grüne Straße und wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Hier wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine AAK von 1,62 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Stuhr - Unfallflucht

Ein 96-jähriger Mercedes-Fahrer aus Stuhr stieß am Mittwoch gegen 13.25 Uhr beim Ausfahren aus einer Parklücke in der Henleinstraße gegen einen geparkten PKW Daimler. Danach entferne er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zwei Zeugen konnten den Vorfall beobachten und meldeten sich bei der Polizei. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Kuppendorf - Diebstahl in/aus Scheune

Unbekannte Täter betraten in der Zeit zwischen 20.11.18 und 23.11.2018 eine unverschlossene Scheune eines Landwirtes im Ortskern Kuppendorf und entwendeten zwei Kettensägen, einen Laubbläser und eine Bohrmaschine. Der Gesamtwert des Diebesgutes ca. 1300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Kirchdorf, Tel.: 04273/8105, entgegen.

Martfeld - Unfall mit Fahrradfahrer

Am Mittwoch, 28.11.18, gegen 16:25 Uhr, beabsichtigte eine 50-jährige Fahrzeugfahrerin aus Hilgermissen mit ihrem PKW auf der Hauptstraße im Kreuzungsbereich nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden bevorrechtigten 82-jährigen Fahrrad-Fahrer aus Martfeld. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Radfahrer. Der 82-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer wird mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Verden gebracht. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Syke - Unfall mit Radfahrer

Am Mittwoch, 28.11.18, gegen 19:25 Uhr, wurde in Syke in der Siemensstraße ein 67-Jähriger Radfahrer beim Überqueren der Fahrbahn von einem 80-Jährigen Mann aus Bremen übersehen und von dem PKW erfasst. Der 67-Jährige stürzte und verletzte sich schwer, er wurde in das Krankenhaus nach Sulingen verbracht.

