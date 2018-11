POL-DH: +++ Barnstorf - Unfall unter Alkoholeinfluss +++ Weyhe- Einbruch in Container +++ Bassum-Brand +++

Diepholz (ots) - +++ Barnstorf - Unfall unter Alkoholeinfluss +++

Am Montagmorgen gegen 7:45 Uhr kam es in der Osnabrücker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Caddyfahrer aus Calw fuhr aufgrund erheblicher Alkoholbeeinflussung auf einen vor ihm haltenden Sattelzug auf. Bei der Unfallaufnahme konnte dem Mann ein Atemalkoholwert von 2,23 Promille nachgewiesen werden. Somit war nicht nur sein Auto kaputt, sondern auch der Führerschein weg. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9 500 Euro an den Autos.

+++ Affinghauen - Einbruch in Wohnhaus +++

Unbekannte Täter drangen gestern während der Abwesenheit der Bewohner in den frühen Abendstunden in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße ein. Im Haus wurden Schränke und Behältnisse durchsucht, teilweise der Inhalt aus den Schränken gerissen und auf den Boden geworfen. Bisherigen Feststellungen zufolge wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter 04271-9490 entgegen.

+++ Bassum- Einbruch in Wohnung +++

Montag, 26.11.2018, drangen unbekannte Täter gegen 17 Uhr in der Straße Am Haferkamp gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Es wurden diverse Behältnisse und Schränke durchsucht, zurzeit ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen.

+++ Twistringen-Einbruch in Wohnung +++

Montag,26.11.18, drangen unbekannte Täter in Twistringen in dem Heinrich-Heine-Ring gewaltsam in ein Haus ein. Nach ersten Angaben wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen.

+++ Bassum-Brand +++

Montag,26.11.18, geriet aus bisher ungeklärter Ursache gegen 19:24 Uhr in Karrenbruche ein Holzlager in Brand. Der Brand konnte vor Ort von der Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen.

+++ Bassum-Unfall +++

Am Montag,26.11.18, kam es gegen 7 Uhr auf der B51 zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Autofahrer aus Prinzhöfte beabsichtigte in Nordwohlde die B51zu überqueren, um in die Nordwohlder Dorfstraße zu fahren. Dabei übersah er die aus Bassum kommende Kleinbusfahrerin der Lebenshilfe. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurden beide Fahrzeuge über die Verkehrsinsel geschleudert und beschädigten dabei noch zwei Verkehrsschilder. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand in Höhe von geschätzten 18 000 Euro.

+++ Syke- Unfallflucht +++

Am Montag,26.11.18, wurde in der Hohen Straße in der Zeit von 9 bis 11:15 Uhr auf dem Parkplatz der BBS ein Passat durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 5 000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen.

+++ Weyhe- Einbruch in Container +++

Sonntag, 25.11.2018, 15:30 Uhr - Montag, 26.11.2018, 14:00 Uhr 28844 Weyhe, Hoher Deich, Hundeübungsplatz Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag, 25.11.2018, 15:30 Uhr - Montag, 26.11.2018, 14:00 Uhr die Vorhängeschlösser von zwei Containern und einem Schuppen am Hohen Deich auf und durchsuchten diese. Entwendet wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

+++ Weyhe- Sachbeschädigung an Auto +++

Montag, 26.11.2018, 08:15 Uhr - 09:30 Uhr 28844 Weyhe, Hombachstraße 49, Grundschule Erichshof Eine 33-jährige Geschädigte aus Stuhr parkte am Montag, 26.11.2018, 08:15 Uhr - 09:30 Uhr, ihren Kia am rechten Fahrbahnrand vor der Grundschule Erichshof. Bislang unbekannte Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand die rechte und linke Fahrzeugseite. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2 000 Euro.

