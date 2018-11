POL-DH: +++ Diepholz - Auto aufgebrochen +++ Weyhe - Diebstahl aus Geldausgabefach +++ Stuhr - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten +++

Diepholz (ots) - +++ Diepholz - Auto aufgebrochen +++ Unbekannte Täter brachen am Dienstag, 27.11.2018, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr in der Niedersachsenstraße Daimler auf. Das Auto wurde nach möglichem Diebesgut durchsucht, jedoch erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Weyhe - Diebstahl aus Geldausgabefach +++ Am Montag, 26.11.2018, entwendete eine bislang unbekannte Person gegen 16:30 Uhr 100 Euro, welche eine 77-Jährige aus Stuhr zuvor im Geldausgabefach des Geldautomaten der KSK Leeste in der Leester Straße liegen ließ. Im Anschluss an die Tat nutzte der Täter seine eigene EC-Karte, um Geld vom Konto abzuholen.

+++ Stuhr - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten +++

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, 27.11.2018, gegen 13 Uhr in der Marsstraße. Eine 35-jährige Daimler-Fahrerin aus Stuhr befuhr die Marsstraße in Richtung des dortigen Kindergartens. Ein 12-jähriges Mädchen aus Stuhr befuhr mit ihrem Fahrrad die Marsstraße in entgegengesetzter Richtung. In einer schwer einsehbaren Kurve kollidierten beide miteinander Das Mädchen schlug dabei mit dem unbehelmten Kopf auf die Front des Autos und verletzte sich schwer. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3 000 Euro.

