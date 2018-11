POL-DH: +++ Sulingen - Kontrollaktion Betäubungsmittel +++ Twistringen-Unfall +++

Diepholz (ots) - +++ Sulingen - Kontrollaktion Betäubungsmittel +++

In der vergangenen Woche führte die Polizei im Stadtgebiet Sulingen eine Kontrollaktion im Hinblick auf die Betäubungsmittelkriminalität durch.

An insgesamt sechs Tagen waren verstärkt zivile Polizeibeamte im Innenstadtbereich unterwegs, vorwiegend in den Nachmittag- und Abendstunden. Unterstützung erhielt die Sulinger Polizei dabei von den Polizeibeamten der Verfügungseinheit aus Diepholz. Im Fokus der Beamten standen in erster Linie die bekannten Treffpunkte von Jugendlichen und Heranwachsenden. Es wurden gezielt eine Vielzahl von Personengruppen angesprochen und der Kontakt gesucht. Außerdem hatte die Polizei auch den Straßenverkehr im Visier und kontrollierte dabei Verkehrsteilnehmer auf Drogenbeeinflussung. Im Ergebnis leiteten die Beamten acht Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. In den meisten Fällen wurden geringe Mengen von unterschiedlichen Drogen beschlagnahmt. Ein junger Mann aus Sulingen muss sich zudem wegen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten, bei ihm wurden im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung Beweismittel für Drogenhandel beschlagnahmt. Drei Verkehrsteilnehmer erwartet ein Fahrverbot, Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg sowie ein empfindliches Bußgeld. Sie alle wurden unter dem Einfluss von Drogen bei der Benutzung von Kraftfahrzeugen festgestellt. Die Entnahme von Blutproben sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen. Den jungen Fahrern droht zudem der Entzug der Fahrerlaubnis durch die Führerscheinstelle. Außerdem leitete die Polizei gegen zwei Verkehrsteilnehmer Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Zielrichtung der Kontrollaktion waren aber insbesondere auch präventive Aspekte. Wichtig war den Beamten der Kontakt zu den Jugendlichen und Heranwachsenden, um auf die Folgen von Drogenkonsum aufmerksam zu machen. Gleichzeitig wurde dabei deutlich gemacht, dass Vandalismus an den Treffpunkten nicht geduldet und konsequent verfolgt werden wird. Die Polizei bewertet die Kontrollaktion insgesamt als Erfolg und wird sich weiter intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Für die kommenden Wochen und Monate sind weitere Kontrollen geplant.

+++ Brinkum - Zusammenstoß aus Unachtsamkeit +++

Zu einem Schaden von 22 000 Euro ist bei einer Kollision am Sonntagabend in Brinkum gekommen. Gegen 21:30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger in einem VW die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Stuhr. Dabei kam ihm ein 71-jähriger in einem Mitsubishi entgegen, der nach links abbiegen wollte. Der 71-jährige Fahrer nahm dem Entgegenkommenden die Vorfahrt, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Der 19-Jährige musste in der Folge nach rechts ausweichen, kollidierte zunächst mit dem Mitsubishi und im weiteren Verlauf mit einer Werbetafel. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

+++ Twistringen-Brand +++

Sonntag,25.11.18, gegen 13:20 Uhr wurde der Polizei in der Bahnhofstraße in einem Mehrfamilienhaus ein Brand mitgeteilt. Vor Ort wurde der Brand in einer Wohnung des Obergeschosses festgestellt und durch die Feuerwehr Twistringen gelöscht. Vermutlich wurde dieser durch eine glühende Zigarette im Badezimmer ausgelöst. Es gab keinen Personen oder Gebäudeschaden.

+++ Martfeld- Unfall +++

Sonntag,25.11.18, gegen 12 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Bmw-Fahrer aus Martfeld die L 331 in Richtung Hoya. In einer Linkskurve kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und prallt gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum. Der 19-Jährige wurde nicht verletzt, der Fahrer hatte ein Atemalkohol von 0,94 Promille. Der Sachschaden beträgt etwa 20 500 Euro. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

+++ Twistringen-Unfall +++

Sonntag,25.11.18, gegen 12 Uhr befuhr eine 57-jährige Honda-Fahrerin die Straße Lerchenhausen in Richtung Ellerchenhausen, und beabsichtigte den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Ellerchenhausen zu überfahren. Hierbei übersah sie die bevorrechtigte 70-jährige Dacia -Fahrerin aus Twistringen. Im Kreuzungsbereich kommt es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch an beiden Autos Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde keiner der Beteiligten.

