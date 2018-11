POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 24.11.2018

Diepholz (ots) - PK Syke

Syke - Versuchter Diebstahl von Kraftfahrzeug: In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 04:20 Uhr kam es in der Sulinger Str. in Syke zu einem versuchten PKW Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter versuchten einen auf der Einfahrt eines dortigen Einfamilienhauses parkenden Opel Corsa zu entwenden, als bei dem Versuch das Lenkradschloss einrastete und der PKW so gegen die Hauswand rollte. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise zu Tat oder Täter nimmt die Polizei in Syke 04242/969-0 entgegen.

Asendorf - Diebstahl von mehreren Altbatterien: Im Zeitraum des Abends vom 20.11. bis Freitagmorgen den 23.11.2018 entwendete der bislang unbekannte Täter von einem Hof im Ebenbruch in Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen 6 Altbatterien. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Hinweise zu Tat oder Täter nimmt die Polizei in Bruchhausen-Vilsen 04252/93851-0 entgegen.

Syke - Brand beim TUS Syke: Am Freitagabend gegen 23:25 Uhr wurde in der Straße Steinkamp durch Spaziergänger beim TUS Syke der Brand eines Geräteschuppens festgestellt. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb weniger Minuten löschen. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Sind möglichweise in diesem Zeitraum Personen im Bereich des Sportgeländes aufgefallen? Wenn sie zu dem Brandereignis Hinweise geben können, setzen sie sich bitte mit der Polizei in Syke 04242/969-0 in Verbindung.

Borwege-Twistringen - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer: Am Donnerstag, den 22.11. kam es gegen 21:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 102 aus Richtung Brelloh in Richtung der B51. In der Ortschaft Borwede touchierte ein PKW Fahrer mit dem rechten Außenspiegel einen in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer. Dieser kam durch die Berührung zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Hinweise oder Zeugen zu dem Unfall setzen sich bitte mit der Polizei in Syke in Verbindung (04242/969-0).

Bassum - Verkehrsunfallflucht: Am Donnerstag, den 22.11. fuhr ein Verkehrsteilnehmer gegen 10 Uhr morgens auf dem Parkplatz des Rossmann in der Bahnhofstraße in Bassum gegen einen dortigen Betonpoller, welcher hierdurch abbrach. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Gleicher Unfallhergang ereignete sich am Freitag zwischen 16:30 und 17:20 Uhr am Kirchhof in Bassum. Hier beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Betonpoller, der auch hier abbrach. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Hinweise oder Zeugen zu den Unfällen setzen sich bitte mit der Polizei in Syke in Verbindung (04242/969-0).

Martfeld - Verkehrsunfallflucht: Am vergangenen Freitag ereignete sich zwischen 10:30 und 11 Uhr auf einem Parkstreifen in der alten Bremer Straße in Martfeld beim dortigen "kööp in" eine Verkehrsunfallflucht. Ein Pritschenwagen mit Anhänger soll hierbei beim Rangieren den PKW der Geschädigten beschädigt haben und entfernte sich ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Hinweise oder Zeugen zu dem Unfall setzen sich bitte mit der Polizei in Syke in Verbindung (04242/969-0).

PK Weyhe

Stuhr-Seckenhausen - Verkehrsunfall: Am Samstag, den 24.11.2018 kam es um 01:18 Uhr in 28816 Stuhr-Seckenhausen, im dortigen Kreuzungsbereich Delmenhorster Straße (B322) /Industriestraße / Obernheider Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 31-jähriger Stuhrer befuhr mit seinem Pkw die Industriestraße und wollte diese über die dortige Bundesstraße geradeaus in Rtg. Obernheider Straße überqueren. Vor dem Kreuzungsbereich überholte der 31-jährige über die Gegenfahrbahn weitere Verkehrsteilnehmer, welche dort aufgrund einer rot zeigenden Ampel verkehrsbedingt hielten. Im weiteren Verlauf missachtete er das Rotlicht der Ampelanlage und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer, welcher die Delmenhorster Straße aus Rtg. Groß-Mackenstedt kommend in Rtg. Weyhe befuhr. Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein vor Ort beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf 32.000 Euro geschätzt.

PI Diepholz

Diepholz - Verstoß Betäubungsmittel Am 21.11.2018 wurde gegen 23:15 Uhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Diepholz, welcher die Straße Willenberg in Diepholz befuhr, angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten können während der Kontrolle 25g Marihuana im Fahrzeug auffinden.

PK Sulingen

