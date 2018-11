POL-DH: +++Unfall- Bruchhausen- Vilsen +++ Fahrenhorst - Einbrüche +++ Brinkum - drei beschädigte Autos +++

Diepholz (ots) - +++Unfall- Bruchhausen- Vilsen +++

Mittwoch, 21.11.18, gegen 17:15 Uhr warteten eine 62-jährige Nissanfahrerin aus Nienburg und ein 47-jähriger Passatfahrer aus Neustadt auf der B6 aufgrund einer rotzeigenden Ampel auf Höhe der Sulinger Straße. Ein 84-jähriger VW-Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen erkannte diese Situation zu spät und fuhr auf den Nissan auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan auf den Passat aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden die Nissanfahrerin und der Passsatfahrer leicht verletzt. Es entsandt ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro.

+++ Syke - Unfall +++

Mittwoch,21.11.18, gegen 17:45 Uhr, übersah ein 30-jähriger Fiatfahrer aus Syke an der Kreuzung Nienburger Straße/Wießenstraße beim Linksabbiegen eine entgegenkommende 18-jährige Lieferwagenfahrerin, es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7 500 Euro. +++ Bruchhausen- Vilsen - Unfall unter Alkoholeinfluss +++ Am Mittwoch, 21.11.18, befuhr eine 23-jährige Golffahrerin unter Alkoholeinfluss den Maidamm. Mit überhöhter Geschwindigkeit wollte sie in die Straße "Zum Marktplatz" einbiegen. Dabei kam dabei von der Fahrbahn ab, rammt ein Verkehrsschild und durchbrach einen Weidezaun. Die Fahrerin entfernt sich vom Unfallort, ohne die Personalien anzugeben. Sie konnte durch die Kennzeichen ermittelt werden. Es entsteht ein Sachschaden etwa 2 300 Euro.

+++Fahrenhorst - Einbrüche +++

Zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser kam es in der Zeit von Dienstag, 11:30 Uhr, bis Mittwoch, 7:50 Uhr im Föhrenweg. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Gebäuden und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Unter anderem kam es zum Diebstahl eines Tresors sowie Bargeld in geringer Menge. Die bisher bekannte Schadenshöhe beträgt etwa 2 400 Euro.

+++ Leeste - Weggefahren nach Kollision +++

Am Mittwoch, 21.11.2018, beschädigte gegen 10:20 Uhr ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto auf dem Henry-Wetjen-Platz beim Ausparken einen Audi und flüchtete. Jedoch meldete der 70-jährige Weyher sich später selbstständig bei der Polizei in Weyhe. Es stellte sich heraus, dass er mit seinem Audi frontal in das Heck des geparkten Audis gefahren war. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa1 200 Euro.

+++ Brinkum - drei beschädigte Autos +++

Ein erheblicher Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch, 21.11.2018, gegen 17:10 Uhr auf einem Parkplatz in der Bremer Straße ereignete. Ein 78-jähriger Mann aus Stuhr beabsichtigte rückwärts aus seiner Parklücke auszuparken, wobei er gegen einen Skoda stieß. Dieser wurde dadurch gegen einen Daimler geschoben. Vor Aufregung setzt der lebensältere Herr mit seinem VW nach vorne und fuhr frontal gegen eine Parkplatzlaterne. Anschließend setzte er rückwärts und es kam erneut zu einem Zusammenstoß mit dem Skoda. An allen drei Fahrzeugen entsteht Sachschaden, insgesamt beträgt der Schaden geschätzte 11 000 Euro.

