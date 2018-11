POL-DH: +++ Sulingen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln +++ Weyhe/ Leeste - Räubischer Diebstahl++ Brinkum - Auto aufgebrochen +++

Diepholz (ots) - +++ Sulingen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln +++

Am Dienstag, 19.11.2018, wurde in den frühen Abendstunden ein Rollerfahrer, welcher den Schwafördener Weg befuhr, angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Den 17-Jährigen erwartet nun ein empfindliches Bußgeld. Weiterhin droht ihm der Entzug der Fahrerlaubnis.

+++ Weyhe/ Leeste - Räubischer Diebstahl++

In einem Verbrauchermarkt in Leeste wurde am Montagmorgen ein Jugendlicher durch eine Mitarbeiterin dabei beobachtet , als er aus einem im Kassenbereich integrierten Automaten Zigaretten entnahm. Der 14-Jährige passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen und versuchte zu flüchten. Eine Mitarbeiterin sowie mehrere Passanten versuchten, den Jugendlichen festzuhalten. Dieser zog daraufhin ein Taschenmesser und verletzt eine Person leicht an der Hand. Anschließend setzt er seine Flucht mit einem Fahrrad fort, konnte jedoch durch Polizeibeamte im Bereich des Sportplatzes an der KGS Leeste gestellt werden. Der Jugendliche wurde für weitere Maßnahmen zur Polizeidienststelle nach Weyhe gebracht.

+++ Brinkum - Auto aufgebrochen +++

Unbekannte Täter brachen am Montag, 19.11.2018, gegen 6:45 Uhr in der Syker Straße einen Vito auf und entwendeten aus diesem mehrere Werkzeuge und Baumaterialien. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 3 050 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

