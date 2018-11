POL-DH: ++ Stuhr - Felgendiebstahl +++ Twistringen- Falsche Polizeibeamte +++ Diepholz - Unfall beim Überholen +++

Diepholz (ots) - +++ Lemförde- Einbrüche +++

Unbekannte Täter verübten in der Zeit von Montag, 19.11.2018, 21 Uhr bis Dienstag, 20.11.2018, 6 Uhr gleich drei Einbrüche in verschiedene Betreuungseinrichtungen. In der Hauptstraße brachen sie in zwei Gebäude ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Es wurde Diebesgut in Höhe von etwa 580 Euro erlangt. Im Bödeckers Weg wurde aus einer Betreuungseinrichtung Diebesgut in Höhe von etwa 750 Euro erlangt. Der Gesamtschaden wird hier auf etwa 3 000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Diepholz - Unfall beim Überholen +++

Glück hatte am Dienstagvormittag eine 36-jährige Passatfahrerin aus Preußisch Oldendorf. Gegen 11 Uhr überholte sie auf der b 51 in Richtung Lemförde einen vor sich fahrenden Lkw. Dieser scherte während ihres Überholvorgangs ebenfalls zum Überholen aus. Dabei kollidierte der Lkw mit dem Passat. Die 36-Jährige konnte noch auf den angrenzenden Fahrradweg ausweichen, um einen größeren Schaden zu verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher auf 1 000 Euro geschätzt wird.

+++ Bruchhausen-Vilsen-Diebstahl +++

Am Montag, 19.11.18, entwendeten unbekannte Täter in der Straße Zur Kleinbahn in der Rossmann-Filiale in dem Zeitraum von 15 bis 17:30 Uhr 34 Packungen Aufteckzahnbürsten. Die Schadenshöhe betrug etwa 625 Euro. Sachdienliche Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bruchhausen-Vilsen unter der Telefonnummer 04241-80291-0

+++ Syke-Wohnungseinbruchdiebstahl +++

Am Dienstag, 20.11.18, stiegen unbekannte Täter im Amselweg in ein Wohnhaus ein und eigneten sich Diebesgut an. Dieses geschah zwischen 0 - 4:30 Uhr. Der Sachschaden wird auf etwa 150 000 Euro geschätzt. Sachdienliche Zeugenhinweise bitte an die Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242-969-0

+++ Twistringen- Falsche Polizeibeamte +++

Dienstag, 20.11.2018, wurden mehrere ältere Damen im Stadtgebiet von Twistringen von angeblichen Polizeibeamten angerufen. Bei einer Dame wurde sogar ein Taxi zur Bank bestellt, damit die Dame ihre Ersparnisse abholen sollte. Zum Glück kam es durch das rechtzeitige Einschreiten einer Familienangehörigen zu keiner Geldübergabe.

+++ Sulingen - Verkehrsunfall mit Sachschaden +++

Am gestrigen frühen Abend kam es in Sulingen auf der Nienburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem es glücklicherweise bei Sachschaden blieb. Gegen 17:20 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Sulingen mit seinem Audi die Nienburger Straße stadtauswärts, als er für einen überquerenden Fußgänger vor einer Überquerungshilfe sein Fahrzeug abbremste. Eine hinter dem Audi fahrende 24-jährige Frau aus Sulingen bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf. Verletzt wurde niemand, der VW der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mindestens 10 000 Euro.

+++ Kirchdorf - Auto aufgefunden +++

Mithilfe von Zeugenhinweisen konnte in Kirchdorf ein vermeintlicher Autodiebstahl aufgeklärt werden. Das Auto wurde in der vergangenen Woche durch einen Besucher des Kirchdorfer Marktes als gestohlen gemeldet. Nach der Presseveröffentlichung in dieser Woche konnte durch mehrere Zeugenhinweise der Wagen wieder aufgefunden werden. Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.

+++ Stuhr - Felgendiebstahl +++

Zu einem Kompletträderdiebstahl kam es in der Zeit von Montag, 19.11.2018, 20:15 Uhr bis Dienstag, 20.11.2018, 6:30 Uhr in der Moselallee. Unbekannte begaben sich auf das Grundstück, auf welchem der tatbetroffenen Mercedes parkte. Dort wurde der Wagen auf Steine aufgebockt und vier Felgen entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2 000 Euro.

