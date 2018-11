POL-DH: Pressemeldung der PI diepholz vom 18.11.2018

Diepholz (ots) - PI Diepholz

Fahren unter Alkoholeinfluß In Rehden befuhr am frühen Sonntag gegen 00.30 Uhr ein 43-jähriger Mann aus Steinfeld mit einem PKW die Nienburger Straße, wo er angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt, welcher durch den anschließend Test bestätigt wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall Am Samstag, 17.11.2018, gegen 09.55 Uhr, kam es in Rehden, Dickeler Straße Höhe Hausnummer 20 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Zur Unfallzeit befuhr ein 24-jähriger Mann aus Rehden die Straße Am Friedhof in Rtg. Dickeler Straße. Diese wollte er in Rtg. der Straße Am Fahlenberg überqueren. Hierbei übersah er einen 25-jährigen Mann aus Rehden, welcher die vorfahrtberechtigte Dickeler Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch nicht unerheblicher Sachschaden entstand.

PK Syke

--- Fehlanzeige ---

PK Sulingen

1. Verkehrsunfall mit Sachschaden Ort: 27232 Sulingen, Bassumer Straße Zeit: Sa., 17.11.2018, geg. 14:45 Uhr

Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Weyhe befuhr zunächst die Bassumer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Da sie sich verfahren hatte, fuhr sie auf den rechten Seitenstreifen, um dann zu wenden. Hierbei kollidierte sie mit dem Pkw eines 56-jährigen Sulingers, der ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs war. An beiden beteiligten Kraftfahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden; Personen wurden nicht verletzt.

2. Fahren ohne Fahrerlaubnis; Verstoß "0,5-Promille-Gesetz" Ort: 27249 Maasen, Maaser Straße 51 Zeit: Fr., 16.11.2018, 22:15 Uhr

Im Rahmen eine routinemäßigen Verkehrskontrolle wurde bei einem 42-jährigen Pkw-Fahrer aus Maasen festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist; ferner stand er zum Zeitpunkt der Kontrolle unter Alkoholeinfluss ( > 0,5 Promille). Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden Ort: 27254 Siedenburg, Borsteler Straße (K 16) Zeit: So., 18.11.2018, geg. 04:15 Uhr

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Siedenburg befuhr die Borsteler Straße. Aus ungeklärter Ursache kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde dem Krankenhaus Sulingen zugeführt. Am Pkw entstand Totalschaden (ca. 15.000 Euro).

PK Weyhe

1. Antanzdiebstahl in Stuhr Samstag, 17.11.18, gg. 23.20h 28816 Stuhr, Georg-Lohmann-Straße, ZOB Brinkum Drei bislang unbekannte Personen bedrängten einen 22jährigen aus Bassum am ZOB in Brinkum. Die Tätergruppe, alles jüngere Männer, umringten den auf den Bus wartenden Bassumer, redeten auf ihn ein und suchten Körperkontakt. In einem günstigen Moment wurde dem 22jährigen das Portemonnaie abgenommen und die drei Täter flüchteten. Es wurde eine geringe Menge Bargeld entnommen und das Portemonnaie noch in unmittelbarer Tatortnähe weggeworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

2. Sachbeschädigung in Stuhr durch Eierwurf Samstag, 17.11.18, gg. 18.00h 28816 Stuhr-Varrel, Meenheit Drei 15jährige aus Stuhr und Delmenhorst hatten die glorreiche Idee, rohe Eier gegen eine Hausfassade in der Meenheit in Stuhr zu werfen. Leider führte der Streich dazu, dass die Fassade leichten Schaden nahm. Die drei Täter entfernten sich vom Tatort, wurden jedoch erkannt, so dass man sie entsprechend zur Rechenschaft und zum Ersatz des Schadens von wenigen hundert Euro heranziehen kann.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, PK --- WDL ---

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell