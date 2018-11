POL-DH: +++ Drebber - Strohballenbrand +++ Kirchdorf - Unfall +++ Bassum- Unterschlagung +++

Diepholz (ots) - +++ Drebber - Strohballenbrand +++

Gestern Abend geriet in Drebber in der Straße "Zum Stau" aus bislang unbekannten Gründen ein Strohlager in Brand. Etwa 1 5000 Strohballen wurden bei dem Brand zerstört. Die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden mit dem Löschen des Brandes beschäftigt. Durch den Brand kam es zu keinem Personen- oder Tierschaden. Der Kriminalermittllungsdienst Diepholz nimmt die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Sachschaden wird auf etwa 90 000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Kirchdorf - Unfall +++

Bei einem Verkehrsunfall in der Steyerberger Straße wurden gestern zwei Personen leicht verletzt. Eine 87-jährige Opelfahrerin aus Kirchdorf missachtete die Vorfahrt einer 63-jährigen Golffahrerin aus Bahrenborstel. Daraufhin kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf 5 000 Euro geschätzt.

+++ Bassum- Unterschlagung +++

Am Donnerstag, 8.11.2018, kam es in Bassum zu einer Geldunterschlagung. Eine 79-jährige Dame hatte zuvor in der Sulinger Straße bei der Kreissparkasse Geld abgehoben. Dieses vergaß sie jedoch im Ausgabeschacht. Eine bislang unbekannte Person, welche nach ihr den Geldautomaten nutzte, entnahm das Geld und gab es nicht an die Bank zurück. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Syke entgegen.

+++ Syke-Unfallflucht +++

Eine Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch, 14.11.2018, gegen 19:30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz. Eine unbekannte Person stieß beim Parkmanöver gegen einen orangefarbenen Ford Ecosport und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei hinterließ er einen geschätzten Sachschaden von etwa 1 000 Euro. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter Tele 04242-969-0 in Verbindung zu setzen.

