POL-DH: +++ Hohenmoor - Schwerer Verkehrsunfall +++

Diepholz (ots) - Gegen 13:15 Uhr ereignete sich in Hohenmoor ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Drakenburger geriet auf der Hohenmoorer Straße in einer Linkskurve mit seinem Transporter ins Schleudern. Danach prallte der Wagen gegen einen Baum und wurde durch den Aufprall wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Der 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Nach etwa 1 1/2 Stunden konnte die vollgesperrte Fahrbahn wieder freigegeben werden.

