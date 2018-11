POL-DH: +++ Barnstorf - Fahrradfahrer schwer verletzt +++

Diepholz (ots) - +++ Drentwede -Radmuttern gelöst ++++

Ein unbekannter Täter löste in der Zeit von Sonntag, 11.11.2018, 18:30 Uhr bis Montag, 12.11.2018, 7:30 Uhr mehrere Radmuttern eines vorderen Autoreifens. Das Auto parkte zu der Zeit in der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Barnstorf - Fahrradfahrer schwer verletzt +++

Montagmorgen gegen 8:20 Uhr wurde in der Osnabrücker Straße bei einem Verkehrsunfall ein Fahrradfahrer verletzt. Der 16-jährige Barnstorfer querte die Osnabrücker Straße, um den gegenüberliegenden Fahrradweg zu erreichen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 39-jährigen Opelfahrers aus Barnstorf. Es kam zur Kollision, wobei der 16-Jährige schwer verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus. Am Rad und Auto entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 3 200 Euro.

+++ Twistringen- Diebstahl +++

Am Montag,12.11.18, versuchten unbekannte Täter gegen 18 Uhr in der Bremer Straße aus einem Lebensmittelgeschäft einen Rollcontainer zu entwenden, welcher mit Zigaretten befüllt war. Während des Verladens auf dem dortigen Parkplatz wurden die Täter entdeckt und verließen die Örtlichkeit ohne Diebesgut. Der Rollcontainer konnte sichergestellt werden

++++ Neukrug - Einbruch in Wohnhaus +++

Am Montag kam es in Neukrug in der Mümmelmannstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Zwischen 12:30 Uhr und 22:55 Uhr begaben sich unbekannte Täter zur Terrassentür des Hauses und öffneten diese gewaltsam. Die im Erd- und Obergeschoß befindlichen Wohnungen wurden durchsucht, wobei es zur Entwendung von Schmuck und Bargeld kam. Es entstand ein Schaden von 1 000 Euro.

++++ Heiligenrode -Diebstahl +++

Zur Entwendung eines größeren Geldbetrages ist es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Heiligenrode in der Breslauer Straße gekommen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 14 Uhr und Montag, 14 Uhr. Aus dem Versteck des Bewohners waren 6 000 Euro Bargeld entwendet worden.

++++ Dreye - Einbrüche ++++

Unbekannte Einbrecher sind am Montag zwischen 13:30 Uhr und 19:15 Uhr in Dreye unterwegs gewesen. In der Straße Meyersweg blieb es bei einem Einbruchsversuch, im Zollhof kam es zu einer Tatausführung. Im Meyersweg hebelten die unbekannten Täter gewaltsam ein Fenster auf und versuchten sich dadurch Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Hierbei wurde die Fensterscheibe zerstört. Als der Bewohner in das betroffene Zimmer kam und das Licht anmachte, wurde von einer weiteren Tatbegehung abgesehen. In der Straße "Zollhof" begaben sich die Täter in den rückwärtigen Bereich des Wohnhauses. Dort wurde die Terassentür gewaltsam geöffnet und die Eindringlinge begaben sich in das Haus. Im Objekt wurden sämtliche Räume betreten und durchsucht. Über das Diebesgut ist bisher nichts bekannt.

