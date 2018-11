POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 17.11.2018

Diepholz (ots) - PI Diepholz

Verkehrsunfall Diepholz Hier befuhr ein 43-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem PKW am Freitag, 16.11.2018, gegen 11.00 Uhr, den Kreisel am Bahnhof und beabsichtigt, diesen in die Straße An der Bahn zu verlassen. Beim Einbiegen vom Kreisel in die Straße An der Bahn übersieht der PKW-Fahrer einen 22-jährigen Radfahrer, welcher den dort befindlichen Zebrastreifen in Rtg. Bahnhof befährt. Dieser wird vom PKW-Fahrer übersehen und angefahren, wodurch der Radfahrer leichte Verletzungen erlitt.

Unfall in Wagenfeld Am Freitag, 16.11.2018, gegen 17.05 Uhr, befährt eine 31-jährige Frau aus Wagenfeld mit ihrem PKW die Freidrich-Lüdvogt-Straße in Richtung Oppenweher Straße und beabsichtigt hier, auf diese aufzubiegen. An der Einmüdung zur Oppenweher Straße übersieht die PKW-Fahrerin einen 31-jährigen ausländischen Mitbürger, welcher mit seinem Rad die Oppenweher Straße in Rtg. Ortsausgang befuhr. Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer schwer verletzt und mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus Minden verbracht wird.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

PK Weyhe

1. Verkehrsunfallflucht in Weyhe Freitag, 16.11.18, 17.30h - 18.25h 28844 Weyhe-Kirchweyhe, Kölner Straße Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht an der Kölner Straße abgestellten VW Passat in grau. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in einer Höhe von ca. 2500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. 2. Verkehrsunfall mit Pkw und verletztem Radfahrer in Stuhr Freitag, 16.11.18, 09.45h 28816 Stuhr-Moordeich, Am Hexendeich / Pillauer Straße Beim Linksabbiegen von der Straße Am Hexendeich in die Pillauer Straße übersah ein 79jähriger Fahrer eines Pkw Renault aus Stuhr einen ordnungsgemäß im Einmündungsbereich wartenden, 82jährigen Radfahrer, ebenfalls aus Stuhr. Durch den Anstoß stürzte der Radfahrer auf die Straße und verletzte sich zum Glück nur leicht. Sein Fahrrad erlitt jedoch einen Totalschaden, während am Pkw nur leichter Sachschaden entstanden ist.

PK Syke

In der Nacht zum 17.11.2018 führten Beamte des PK Syke gezielte Kontrollen von Kraftfahrzeugführern und Führerinnen durch. Hierbei wurden zwei Personen unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln festgestellt. So wurde in Bruchhausen-Vilsen gegen 23:00 h bei einer 66-jährigen Hoyaranerin eine Atemalkoholkon- zentration vom knapp 0,8 %0 festgestellt - auf dieses wartet nun ein Bußgeldverfahren. Gegen 01:00 h kontrollierten die Beamten in Syke einen 30-jährigen Syker, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Auch diesen erwartet ein Bußgeldverfahren.

Am 16.11.18 gegen 03:15 h kam in Twistringen-Ridderade ein 56-jähriger aus Drentwede mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nach seinen Angaben sei er einem Reh ausgewichen. Der Fahrer verletzte sich leicht - Sachschaden entstand in Höhe von ca. 5500 Euro

Am 16.11.18 gegen 10:45 h war in Twistringen ein LKW auf der B 51 in Richtung Diepholz unterwegs. Im Ortskern streifte der Anhänger des Gespannes eine leichte geöffnete Fahrertür eines am Fahrbahnrand haltenden PKW, wodurch diese aus den Scharnieren gerissen wurde. Der LKW entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch anhand des Kennzeichens ermittelt werden. Auf den 64-jährigen Fahrer aus Böhme kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernens von Unfallort zu. Die Schadenhöhe ist derzeit nicht bekannt.

Auf der B 6 in Asendorf-Graue kam es am 16.11.18 gegen 10:50 h bei einem Überholvorgang zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Weyher leicht verletzt wurde. Ein 35-jähriger Nienburger fährt als zweites Auto hinter einem LKW. Der vor ihm fahrende überholt den LKW und der Nienburger schert ebenfalls nach links zum Überholen aus. Hierbei übersieht er den bereits neben ihm im Überholvorgang befindlichen Weyher. Dieser weicht aus, kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach. Sachschaden entstand in einer Höhe von ca. 16000 Euro

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Asendorf kam es am 16.11.18 zwischen 16:00 und 17:00 h zu einem Unfall, bei dem sich der Verursacher vom Unfallort entfernte. Der zunächst unbekannte Fahrer touchiert beim Herausfahren aus einer Parklücke mit seinem Anhänger den rechts neben ihm parkenden PKW eines 76-jährigen Asendorfers und entfernt sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch die Angaben Zeugen konnte der Verursacher ermittelt werden. Der Verursacher stellt seine Beteiligung in Frage, da er meint, das Geschehen hätte bemerkten müssen. Die Schäden an PKW des Geschädigten und am Anhänger des Verursachers passen jedoch zum Unfallhergang. Schaden entstand in Höhe von ca. 300 Euro

