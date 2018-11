POL-DH: +++ Syke- Gaunerzinken +++ Graue- Unfall nach Überholvorgang +++ Fahrenhorst - Zusammenstoß zwischen zwei Autos +++

Bild vom Verkehrsunfall in Graue Bild-Infos Download

Diepholz (ots) - +++ Fahrenhorst - Zusammenstoß zwischen zwei Autos +++

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von 5800 Euro sind die Bilanz einer Kollision, die sich am Dienstag in Fahrenhorst ereignete. Gegen 9:30 Uhr befuhren ein 54-jähriger Hondafahrer aus Herford sowie eine 80-jährige Renaultfahrerin aus Twistringen in dieser Reihenfolge die B51. Auf Höhe einer Tankstelle beabsichtigte der Hondafahrer nach rechts auf das Tankstellengelände abzubiegen. Dies übersah die Frau im Renault und fuhr auf den Abbiegenden auf. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

+++ Bassum-Unfall +++

Am Donnerstag, 15.11.2018, befuhren eine 47-jährige Fiatfahrerin aus Bassum und eine 57-jährige Mazdafahrerin aus Stuhr die Bremer Straße in Richtung Süden. Die Frauen fuhren dort in einen Kreisel, als die 47-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies erkannte die Mazdafahrerin zu spät und fuhr auf. Die Fiatfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7 000EUR.

+++ Bassum-Sachbeschädigung +++

In der Zeit Mittwoch, 14.11.18, 17 Uhr bis Donnerstag,15.11.18, 6:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer vermutlich beim Wenden den Grundstückszaun der Straßenmeisterei Bassum in Nienhaus. Der Unfallfahrer entfernte sich unerkannt und hinterließ einen geschätzten Sachschaden von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen.

+++ Twistringen-Unfall +++

Am Donnerstag, 15.11.18, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Nissanfahrer aus Bremen die Bahnhofsstraße, als ein unbekannter Autofahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstieß. Der Nissanfahrer musste nach rechts ausweichen und kollidiert mit einem Straßenbaum. Der unbekannte Autofahrer entfernt sich, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen vom Unfallort. Der 37-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 10 000EUR Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen.

+++ Twistringen-Unfall mit Fahrrad +++

Donnerstag,15.11.18, gegen 17 Uhr beabsichtigt eine 43-jährige Opelfahrerin aus Sulingen von einem Grundstück in der Bahnhofstraße auf die Vorfahrtsstraße einzubiegen. Dabei übersah sie das fahrradfahrende 8-jährige Kind aus Twistringen auf dem Gehweg. Das Kind stürzte und erlitt Schmerzen am rechten Knie. Sachschaden entsteht, ein Rettungswagen wurde nicht benötigt.

+++ Graue- Unfall nach Überholvorgang +++

Ein 27-jähriger Bmw-Fahrer aus Weyhe verunfallte heute Morgen gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 6 in Richtung Asendorf. Kurz hinter der Ortschaft Graue beabsichtigte er eine vor ihm fahrende Autokolonne zu überholen. Als ein neben ihm befindliches Auto ebenfalls zum Überholen ausscherte, wich der Bmw-Fahrer nach links aus, überfuhr einen Radweg, geriet in einen Graben und überschlug sich mehrfach. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Die geschätzte Schadenshöhe betragt etwa 16 000 Euro. (Bild zum Unfall als Download)

+++ Syke- Gaunerzinken +++

Eine unbekannte männliche Person sorgte gestern für Unruhe in der Geschwister-Scholl-Straße. Der Mann wurde dabei beobachtet, wie er von Haus zu Haus ging und sich in den Gärten umsah. Die Polizeibeamten konnten den Mann nicht mehr antreffen, stellten in dem Wohngebiet jedoch Gaunerzinken fest - Kennzeichnungen, welche als Vorbereitungen für mögliche Einbrüche dienen. Der Mann war etwa 40 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen.

Keine Meldungen für Diepholz und Sulingen

